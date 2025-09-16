Эксперт Суслов объяснил, почему ЕС перенес введение 19-го пакета санкций

Это связано с отказом президента США Дональда Трампа в его поддержке, сообщил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Перенос принятия 19-го пакета санкций против РФ вызван тем, что у Евросоюза не получилось заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа в вопросе новых антироссийских мер, а введение ограничений в одностороннем порядке наглядно покажет политическое банкротство ЕС. Такое мнение выразил ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Я думаю, что главной причиной откладывания на неопределенную перспективу стала та позиция, которую администрация Трампа заняла по американским санкциям и мерам давления и против России, и против ключевых партнеров России, а именно, что администрация Трампа поставила перед Евросоюзом заведомо невыполнимые условия для того, чтобы сама администрация Трампа тоже ввела какие-то новые антироссийские санкции и новые меры давления против Китая и Индии", - сказал эксперт.

"Стремление Евросоюза как-то выступить вместе с США, все-таки убедить их тоже что-то сделать против России, против ее партнеров является главной причиной этой задержки, - продолжил аналитик. - Плюс мы знаем, что даже по неэкономическим вопросам 19-го пакета возникли трудности. А именно с дальнейшим ужесточением визового режима против России. Потому что евроэлиты, в том числе и представители Еврокомиссии, совершенно очевидно выступали с инициативой ввести еще большее ограничение на выдачу туристических виз гражданам России".

Суслов обратил внимание, что Европа не готова выполнять американские требования и условия, которые сформулированы совершенно четко и самим Трампом, и госсекретарем США Марко Рубио, и министром финансов Скоттом Бессентом.

"Европа не может выполнить их в буквальном смысле. Но Европа пытается все-таки найти какой-то компромисс, чтобы выйти уже от имени Группы семи вместе с Соединенными Штатами, какими-то совместными способами. Потому что Европа прекрасно понимает, что если США сами не будут вводить никаких новых мер, то дополнительные антироссийские санкции со стороны Евросоюза будут абсолютно бессмысленными и контрпродуктивными для самого Европейского Союза", - продолжил он.

По мнению эксперта, если Европа выйдет в одностороннем порядке с чем-то без участия Соединенных Штатов, это будет свидетельством политического банкротства самого ЕС. "Они не хотят этого допускать, - заметил он. - Они хотят, чтобы просто, вот что, все-таки обязательно вместе. Соединенные Штаты тоже, очевидно, не хотят, и они увязывают это с невыполнимыми требованиями".

Закупки российской нефти

Эксперт отметил, что Евросоюз стремится согласовать с администрацией Трампа хотя бы какие-то компромиссные формулировки.

"То есть не полный отказ, допустим, от российской нефти, а какие-то заявления, обещания от Венгрии и Словакии, что они будут диверсифицировать свои поставки, что они будут в такие-то сроки ограничивать импорт российской нефти. Поэтому Еврокомиссия сейчас ведет переговоры в том числе и с Будапештом и Братиславой", - указал Суслов.

По его словам, то же самое касается пошлин в отношении Китая и Индии.

"Очевидно, что Евросоюз не может себе позволить вести пошлины против Китая и Индии, с которыми он ведет торговые переговоры, но вот обсуждает какие-то конкретные точечные адресные санкции против каких-то китайских и индийских компаний и стремится представить это Соединенным Штатам, как вот готовность Европы тоже ужесточать подход, чтобы все-таки администрация Трампа тоже ужесточила подход", - сказал он.

Визовый вопрос

Аналитик напомнил, что ограничение передвижения внутри Шенгенской зоны для российских дипломатов также обсуждалось в качестве одной из мер 19-го пакета.

"Ну и здесь тоже договориться не получилось, потому что против этого выступило несколько стран Европейского Союза, которые зависят по-прежнему от туризма из России. То есть Греция, Италия в первую очередь, страны Южной Европы, - добавил эксперт. - Собственно, вот поэтому и возникла подобная задержка на неопределенный срок".