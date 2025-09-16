ЕАЭС и Индия к декабрю могут договориться о свободной торговле

В Евразийском экономическом союзе стремятся достичь договоренностей к визиту президента РФ Владимира Путина в Индию

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Принципиальные договоренности по вопросу свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) могут быть достигнуты к визиту президента РФ Владимира Путина в Индию, который ожидается в декабре. Об этом в комментарии телеканалу RT заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"Мы в Евразийском союзе ориентированы, чтобы все-таки уже ко встрече в верхах в декабре пройти уже серьезный цикл работы и постараться выйти на какие-то принципиальные договоренности по ключевым вещам, которые позволят нам быть уверенными, что <...> в 2026 году мы уже сможем получить результат", - прокомментировал он вероятность заключения договоренностей о свободной торговле между Индией и ЕАЭС.

Слепнев отметил, что в Индии заинтересованы в развитии торговли с ЕАЭС. "В этом плане этот интерес обоюдный", - подчеркнул он.

Ранее на двусторонней встрече с Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что будет ждать его в Индии в декабре для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита.