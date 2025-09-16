Сделка касается сотрудничества при разработке искусственного интеллекта, квантовых технологий и партнерства в сфере атомной энергетики

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Великобритания и США согласовали "сделку о технологическом процветании", которая предполагает сотрудничество при разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий и партнерство в сфере атомной энергетики. Как говорится в заявлении канцелярии премьера, достигнутые договоренности приведут к инвестициям в размере 31 млрд фунтов ($42,3 млрд) в британскую экономику со стороны американских компаний Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI.

Отмечается, что в результате сделки после получения 120 тыс. графических процессоров Nvidia к концу 2026 года в Великобритании появится крупнейший подобный кластер в Европе. Наибольшие инвестиции в экономику Соединенного Королевства сделает Microsoft, которая вложит $30 млрд в течение четырех лет в инфраструктуру, связанную с технологиями ИИ, в том числе для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера на базе 23 тыс. чипов.

Google в свою очередь откроет центр обработки данных в городе Уолфем-Кросс недалеко от Лондона в рамках инвестиций в размере 5 млрд фунтов. Ожидается, что капиталовложения корпорации приведут к созданию около 15 тыс. рабочих мест в Великобритании.