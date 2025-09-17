При этом Токио почти не закупал российскую нефть

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Япония в августе этого года сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 33,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют опубликованные Минфином Японии статистические данные.

Экспорт угля из России в Японию в августе сократился на 44,9%. При этом Япония, как и в прежние месяцы за редким исключением, не покупала российскую нефть, в отношении которой странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

На энергоресурсы приходится более 56% всего японского импорта из России.