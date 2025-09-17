В ОП считают, что увеличение отпуска работникам на неделю повлечет расходы

Продление оплачиваемого отпуска на неделю приведет к огромным расходам и не будет эффективным для работников, считает Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Увеличение оплачиваемого отпуска на неделю приведет к огромным расходам без эффекта для работников. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя инициативу депутатов Госдумы об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней.

"Такие предложения должны иметь социально-экономическое обоснование, потому что такого рода инициативы влияют не только на работодателей, но и на экономику в целом. В условиях ограниченного кадрового ресурса увеличение отпуска на неделю приведет к многомиллиардным расходам без видимого эффекта для работников", - сказал Машаров.

Он отметил, что инициатива об увеличении ежегодного отпуска до 35 дней требует глубокой и серьезной проработки, так как затрагивает права не только самих работников, так и работодателей. "Обязательно потребуется мнение профсоюзов работников, потому что увеличение отпуска может сказаться на индексации заработных плат работников, переработки коллективных договоров", - подчеркнул Машаров.

По его мнению, другим стимулом для работников мог бы стать дифференцированный подход к организации рабочих мест и планирование их графика, но это локальный уровень, а не изменения Трудового кодекса РФ.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Справедливой России - За правду" Николай Новичков заявил ТАСС, что законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим из-за того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, уже устарел. По мнению депутата, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Некоторым категориям сотрудников в соответствии с ТК и другими федеральными законами может предоставляться отпуск продолжительностью более 28 дней.