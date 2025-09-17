АТОР: загрузка прибрежного кластера Сочи к концу 2025 года снизится на 3-4%

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин спрогнозировал прирост в 3-4% - по горному

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Тренд на снижение туристического потока в Сочи к концу 2025 года сохранится, по прибрежному кластеру курорта ожидается спад загрузки на 3-4%, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. При этом по горному кластеру прогнозируется небольшой прирост.

Ранее председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов в беседе с ТАСС отмечал, что летом 2025 года загрузка ряда сочинских гостиниц упала на 5-7%, а выручка - на 15-18%. Представители отрасли оценили прошедший в Сочи высокий сезон как сложный. Ромашкин в свою очередь заявлял, что поездки по России в целом в 2025 году снизились на 20%, на это повлияло общее падение потребления в стране, низкий курс доллара, холодная погода в начале лета и нестабильность работы аэропортов.

"Мы ожидаем, что тренд некоторого снижения сохранится. <...> По моим прогнозам, избежать падения не удастся, то есть никакой бархатный сезон не спасет лето, если оно было не очень хорошим. Ждем спад в 3-4% по прибрежному кластеру и прирост в 3-4% - по горному", - сказал собеседник агентства.

Вице-президент АТОР отметил, что уже стартовали продажи горнолыжного кластера, и пока они идут в прошлогоднем темпе. Туроператоры не фиксируют на данный момент ни падения, ни роста по этой категории отдыха в Сочи. При этом, согласно статистике аналитиков, горный кластер чувствует себя лучше прибрежного. Ромашкин добавил, что небольшой рост по отдыху в горах ожидается в самый важный для туроператоров период - с 30 декабря по 10 января. Однако турпоток и загрузка отелей будут зависеть от цен, которые, считает собеседник агентства, "перегрелись".

По словам Ромашкина, межсезонье в Сочи вряд ли изменит установившуюся в Сочи тенденцию со снижением турпотока. "Мало времени прошло. Настроение людей - самый общий ответ, почему все так не очень радостно. Настроение людей изменилось - общественное, экономическое. Его невозможно изменить за месяц, за три месяца или за неделю. Сроки этих изменений - полгода-год", - заключил эксперт.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.