ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал комплекс мер поддержки производителей российского нефтегазового оборудования - от производства до его внедрения, необходимо переходить на предоставление нефтесервиса, заявил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов на сессии "Нефтесервис 2030: цена технологической независимости" в рамках международного промышленно-энергетического форума TNF-2025.

"В настоящий момент, говоря о поддержке производителей оборудования, можно сказать, что в министерстве промышленности и торговли уже разработан весь комплекс мер, который позволяет поддерживать проекты на всех стадиях его реализации. Если мы говорим про этап НИОКР, то здесь мы обычно используем невозвратные субсидии. Если мы говорим про этап масштабирования производства, то это льготное кредитование. Если мы говорим про этап внедрения, то это всяческая поддержка непосредственно внедрения в закупочную процедуру нефтегазовых компаний таких механизмов, которые бы стимулировали потребление именно отечественной продукции", - рассказал Кузнецов.

По его словам, российские компании успешно работают в направлении освоения производства импортозамещенного оборудования, но необходимо переключаться на нефтесервис. Огромный объем продукции нефтегазового машиностроения используется компаниями через сервисные услуги, отметил директор департамента.

"Конечно, вы зададите вопрос - а что такое российская нефтесервисная услуга? <…> Я скажу предварительно свое мнение, что может считаться российской услугой. В моем понимании, российская услуга - это сплав в первую очередь персонала, компетенций, то есть людей и непосредственно того оборудования, которое при оказании этих услуг используется", - добавил Кузнецов.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).