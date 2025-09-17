Его создание позволит 150 тыс. жителей получать качественную воду

ЧИТА, 17 сентября. /ТАСС/. Забайкальскому краю выделили 260 млн рублей на проектирование водозабора в Чите. Его создание позволит 150 тыс. жителей получать качественную воду, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Осипов.

"Более 150 тысяч жителей Читы получат качественную воду. 260 миллионов рублей выделено региону на проектирование сибирского водозабора в столице Забайкалья. <…> Решение было принято благодаря поддержке Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Минстроя России, Минфина России, Минвостокразвития и ППК "Фонд развития территорий", - написал он.

Работы начнут уже в этом году, а завершение разработки проектной документации планируется в 2028 году, и тогда же организуют строительство сооружений. Глава региона подчеркнул, что это одно из мероприятий мастер-плана Читы.