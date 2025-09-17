Их объем составляет 8,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в строительство деревообрабатывающего комбината в Кемерове мощностью более 450 тыс. куб. м плит ДСП в год вырос с 6,8 млрд рублей до 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор лесной холдинговой компании "Алтайлес" Иван Ключников.

"Изначально проект оценивался в 6,8 млрд рублей, сейчас мы говорим о том, что создание комбината потребует 8,5 млрд рублей. Множество аспектов повлияло на изменение бюджета - это и видоизменение продукта, мы взяли другую технологию. Мы значительно пересмотрели объемы выпуска - это совсем другие мощности. Здесь появится одна из самых больших линий в России, поэтому это потребует дополнительных инвестиций. Также удорожание строительных материалов", - сказал Ключников.

Он добавил, что около 70% продукции планируется вывозить железнодорожным путем. В связи с этим планируется построить примыкание к существующей железной дороге, с учетом строительства терминала это потребует 75 млн рублей.

Соглашение о создании в Кемерове деревообрабатывающего комбината было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Строительство комбината ведет компания "Кемеровский ДОК", которая входит в холдинг "Алтайлес". Ожидается, что всего в рамках проекта будет создано 400 рабочих мест. Старт производства запланирован на весну 2027 года, выход на проектную мощность - на октябрь 2027 года. Всего планируется производить 450 тыс. куб. м ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и 28,5 тыс. куб. м пиломатериалов.