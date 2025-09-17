Красноярский край присоединился к столичному порталу поставщиков

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что край является активным регионом-поставщиком на портале

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Красноярский край стал 43-м регионом России, присоединившемся к столичному порталу поставщиков. В настоящее время на платформе представлено более 60 тыс. заказчиков, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"В сентябре к порталу поставщиков присоединился 43-й регион - Красноярский край. За последние пять лет число регионов, учреждения которых могут публиковать закупки на платформе, выросло на четверть. Количество заказчиков увеличилось почти на треть и превышает 60 тыс. Подключение к порталу открывает возможность государственным и муниципальным организациям региона - школам, детским садам, больницам, органам власти - оптимизировать закупочную деятельность. Торги на площадке проводятся в онлайн-режиме, что позволяет заказчикам работать с поставщиками со всей страны, приобретать товары, работы и услуги по оптимальным ценам и экономить бюджетные средства", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

В пресс-службе добавили, что на данный момент на одного заказчика на портале приходится шесть поставщиков. Это обеспечивает снижение начальных цен в котировочных сессиях в среднем на 14%.

В свою очередь, руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что Красноярский край является активным регионом-поставщиком на портале. "За первую половину этого года объем сделок красноярских предпринимателей на портале составил 213 млн рублей. Теперь оценить преимущества госзакупок на электронной платформе смогут и заказчики из этого региона", - цитирует пресс-служба Пуртова.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.