Компанию возглавил Тимофей Стрельцов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Компанию "Башнефть" (входит в "Роснефть") возглавил Тимофей Стрельцов, следует из данных ЕГРЮЛ. Стрельцов является гендиректором компании с 16 сентября, до назначения он занимал должность первого вице-президента "Роснефти".

С лета 2024 года гендиректором "Башнефти" был Владимир Чернов.

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской областях. Акции компании котируются на Московской бирже. Более чем контрольный пакет акций компании у "Роснефти", 25% плюс одна акция у Башкирии.