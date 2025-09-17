Полеты из столицы запланированы пять раз в неделю

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 29 сентября запустит рейсы из Москвы в Краснодар, а с 7 октября приступит к рейсам в столицу Кубани из Сургута. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Utair запускает рейсы в Краснодар из Москвы и Сургута. Билеты уже в продаже на сайте utair.ru и в мобильном приложении "Уютное небо", - говорится в сообщении.

В частности, полеты из Москвы запланированы с 29 сентября 5 раз в неделю - по всем дням, кроме выходных. Рейсы из Сургута начнут выполняться с 7 октября 2 раза в неделю - по вторникам и пятницам.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Как сообщали ранее в Росавиации, полеты гражданских воздушных судов в аэропорт могут выполняться с 09:00 мск до 19:00 мск ежедневно.

Авиационная гавань не обслуживала воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.