Bloomberg: ЕС может принять решение по замороженным активам РФ к 23 октября

По данным агентства, обсуждение этой темы вновь активизируется, в частности, из-за давления США, которые призывают Европу активнее использовать замороженные средства РФ

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Министры финансов Евросоюза на встрече в Копенгагене 19-20 сентября могут обсудить тему использования российских замороженных активов для поддержки Украины, решение по этому вопросу может быть выработано к саммиту лидеров стран блока 23-24 октября. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, обсуждение этой темы вновь активизируется в ЕС на фоне призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "срочно найти новый способ финансирования военной кампании Украины путем использования замороженных активов России". Другим фактором называется давление США, которые призывают Европу активнее использовать российские замороженные средства.

Кроме того, в Европе опасаются, что США могут перестать поддерживать Украину, тогда бремя финансовой поддержки упадет на Евросоюз и Германию, ее крупнейшую экономику. На этом фоне правительство ФРГ, которое ранее критически относилось к использованию замороженных активов РФ, изменило позицию и считает возможным "максимизировать прибыль с фондов", пишет агентство.