Ситуация с ценами на бензин в России

Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 2,4%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах выросла до рекордных уровней, превысив 73,2 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,09%, до 73,208 тыс. руб. за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,43%, до 79,071 тыс. руб. за тонну после нескольких дней роста до рекордных отметок.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 2,4%, до 68,72 тыс. руб. за тонну. Топочный мазут подорожал на 2,33%, до 24,1046 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) увеличилась на 0,98%, до 73,114 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 2,93%, до 16,28 тыс. руб. за тонну.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября.