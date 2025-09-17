В Соцфонде уточнили, что в случае получения травмы при выполнении трудовых обязанностей, нужно сообщить об этом врачу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности при производственной травме и профзаболевании за полный календарный месяц в 2025 году составляет 476 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Соцфонда.

"Пособие по временной нетрудоспособности при производственной травме и профзаболевании выплачивается в размере 100% от среднего месячного заработка работника. Максимальный размер выплаты за полный календарный месяц в 2025 году - 476 474,08 рублей", - говорится в сообщении.

В Соцфонде уточнили, что в случае получения травмы при выполнении трудовых обязанностей, нужно сообщить об этом врачу. Он откроет соответствующий лист нетрудоспособности и установит степень тяжести травмы. Такой больничный Соцфонд оплачивает в полном размере зарплаты, вне зависимости от стажа. По факту трудового инцидента обязательно проводится расследование, а по итогу расследования составляется акт о несчастном случае на производстве.