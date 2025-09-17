Речь идет о "Земском учителе" и "Земском тренере"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил отменить ограничения по возрасту для участия в программах "Земский учитель" и "Земский тренер". Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с правительством.

Глава государства также поручил дать возможность стать участниками программ "Земский учитель" и "Земский тренер" россиянам с высшим образованием, профессиональным образованием и поступивших на работу в общеобразовательные организации, расположенные в местах их проживания при условии соответствия мест проживания требованиям указанных программ, говорится в перечне.

Правительству РФ совместно с профильными комиссиями Госсовета президент поручил обеспечить единообразие и упростить процедуры, связанные с оформлением документов и подачей заявок на участие в "земских" программах с предоставлением единовременных компенсационных выплат их участникам, а также с заключением трудовых договоров. Кроме того, им необходимо будет предусмотреть возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей.

Поручено также обеспечить возможность поиска и подбора специалистов для участия в "земских" программах с помощью цифровой платформы "Работа в России", подачи заявок на участие в этих программах и заключения трудовых договоров в электронном виде, предусмотрев для целей реализации указанных программ использование сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Предоставление ипотеки

Путин поручил правительству РФ провести анализ условий предоставления россиянам жилищных (ипотечных) кредитов на строительство или приобретение жилья на сельских территориях и определить препятствия для получения указанных кредитов участниками "земских" программ. При необходимости нужно также рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, направленных на устранение таких препятствий.

Правительству РФ поручено с учетом отраслевой специфики разработать единые подходы к определению текущей и перспективной потребности в работниках культуры, медицинских и педагогических работниках, в том числе тренерах-преподавателях, инструкторах-методистах, инструкторах по спорту, инструкторах по адаптивной физкультуре, для сельских населенных пунктов, городских населенных пунктов с численностью до 50 тыс. человек, предусмотрев при необходимости соответствующие изменения показателей федерального и ведомственного статистического наблюдения.

Кроме того, правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ в целях оценки эффективности реализации "земских" программ поручено организовать мониторинг трудовой деятельности участников таких программ с использованием административных данных Соцфонда и представлять результаты такого мониторинга.