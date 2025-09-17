Уже реализуют 25

ИЖЕВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" кратно наращивает объемы производства, добавляя в линейку продукции изделия гражданского и двойного назначения. На площадках предприятия запущены 25 инвестиционных проектов, готовят к запуску еще восемь, сообщает пресс-служба главы Удмуртии Александра Бречалова по итогам торжественной церемонии в преддверии Дня оружейника.

"Завод непрерывно совершенствует свои мощности. Сегодня на площадках концерна запущены 25 инвестиционных проектов, готовят к запуску еще восемь", - говорится в сообщении.

Бречалов отметил, что концерн не только кратно наращивает объемы производства, но и умело распределяет свои ресурсы, добавляя в линейку продукции изделия гражданского и двойного назначения.

"Так, вдвое вырос объем станкостроения концерна. Заключены контракты с 20 российскими и белорусскими компаниями. Диверсификация - одна из задач, которую ставит перед всей системой оборонно-промышленного комплекса наш президент Владимир Владимирович Путин и концерн "Калашников" с ней успешно справляется", - сказал глава Удмуртии.

Отмечается, что на предприятии большое внимание уделяют подготовке кадров. Каждый год более 100 школьников старше 16 лет трудоустраиваются в цеха концерна на летние каникулы. Кроме того, студенты СПО и вузов со всей страны получили возможность пройти производственную практику на площадках "Калашникова" в течение всего года. Только в прошлом учебном году это сделали более 360 ребят. Завод запустил школу производственного обучения, где уже 2 000 жителей республики прошли подготовку по рабочим профессиям и 80% из них трудоустроились на предприятие.

Бречалов поблагодарил заводчан за вклад в развитие и сохранение обороноспособности страны и вручил некоторым из них награды. Так, четыре сотрудника концерна были удостоены звания "Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики".

Также сотрудники концерна за безупречную службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и другие заслуги были награждены медалями Министерства обороны России, медалями и грамотами Министерства промышленности и торговли России и медалями госкорпорации "Ростех". Восемь представителей оборонно-промышленного предприятия получили нагрудный знак "Почетный оружейник концерна "Калашников".