Курс юаня стал выше на шесть копеек и достиг 11,68 рубля

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 17 сентября вырос на 0,4%, до уровня 2 814,04 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% - до 1 068,07 пункта. Курс юаня стал выше на шесть копеек и достиг 11,68 рубля.

"Индекс Мосбиржи в среду продолжил торговаться примерно в том же ключе, что и накануне. Как и вчера, новости носили разный характер - в Еврокомиссии пообещали вскоре представить пакет антироссийских санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики, в то же время президент США Дональд Трамп заявил, что украинским властям придется пойти на сделку ради достижения мира. Конъюнктура нефтяного и валютного рынка в середине недели значимо не менялась", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста стали акции "Юнипро" (+2,87%), "Сургутнефтегаза" (+2,51%), ГК "ПИК" (+1,82%), "Алросы" (+1,70%), "Газпрома" (+1,53%), АФК "Система" (+1,40%). В минусе между тем завершили сессию бумаги "Сегежи" (-1,84%), БСП (-1,61%), ДВМП (-1,27%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой.

Прогноз на 18 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 18 сентября - 82-84 рубля за доллар США и 11,4-11,8 рубля за китайский юань.

Как считают в Freedom Finance Global, 18 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82-84 рубля, 98-100 рублей и 11,5-11,9 рубля соответственно.