КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Southwind Airlines анонсировала со 2 октября запуск полетной программы в аэропорт Краснодара, где сняты авиационные ограничения, сообщили в АТОР.

"Полетную программу из Краснодара в Турцию запустит со 2 октября еще один крупный туроператор. Вслед за Azur air полеты в Анталью из Краснодара анонсировала Southwind Airlines", - говорится в сообщении.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов. Ранее в среду аэропорт возобновил полеты гражданской авиации.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человека - это был рекордный показатель в истории авиагавани. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.