Аудитория магазина приложений превысила 60 млн человек, тренд на рост сохраняется, сообщил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Доля иностранных приложений в общем каталоге российского магазина приложений RuStore составляет порядка 50%. Об этом ТАСС сообщил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев на полях форума Kazan Digital Week.

"80 тыс. приложений [представлено сейчас в магазине], и их количество продолжает расти", - сказал Панкрушев, отметив, что доля иностранных приложений составляет порядка 50%. В пресс-службе уточнили, что на площадке представлены приложения от разработчиков из 40 стран.

Панкрушев также отметил, что аудитория RuStore превысила 60 млн человек, при этом тренд на рост сохраняется.

По его словам, чаще всего пользователи скачивают игры. "И, конечно, те приложения, которые попали под ограничения в других сторах - банки, финтех", - добавил он.

RuStore - официальный российский магазин приложений, который разрабатывает VK, для Android, HarmonyOS, ОС "Аврора". Магазин был запущен в мае 2022 года.

О форуме

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят, в частности, темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а в 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.