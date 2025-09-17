Мероприятие пройдет 18 сентября в центральном выставочном зале "Манеж"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Десятый юбилейный Московский финансовый форум, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, пройдет 18 сентября в центральном выставочном зале "Манеж".

Ключевая тема форума в этом году - "Здоровые финансы - надежная платформа устойчивого развития в изменчивом мире". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, делового сообщества, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.

В числе заявленных спикеров форума - министр финансов Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель Казначейства Роман Артюхин, а также другие представители власти, бизнеса и общественных объединений из России и других стран.

В ходе 18 деловых сессий они обсудят вопросы развития системы межбюджетных отношений, региональный аспект долгосрочного экономического роста, систему финансового контроля, тренды алкогольного рынка, а также перспективы токенизации реальных активов, создания биржи драгоценных металлов БРИКС, способы привлечения инвестиций в страны глобального юга и многое другое.

Также в ходе форума пройдет презентация нового научного издания "Народный комиссариат финансов СССР. 1941-1945" в рамках масштабной историко-документальной серии "Наркомы Великой Победы", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Презентация тома станет одним из ключевых событий форума, посвященных исторической памяти и роли финансовой системы в критический для страны период.

Первый раз Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.