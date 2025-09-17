Сейчас также создается ИИ-агент, который будет выбирать оптимальный вариант урегулирования долга, исходя из конкретной ситуации клиента, рассказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Финансовый эффект для Сбера от применения технологии искусственного интеллекта в процессах урегулирования долгов в 2025 году составит около 4,5 млрд рублей, сообщил ТАСС директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов на форуме "Лидеры цифрового развития", организованного компанией АБК.

"Совокупный эффект от применения ИИ в процессах урегулирования задолженности в этом году составит порядка 4,5 млрд рублей. Мы привыкли к тому, что ИИ заменяет рутинные операции сотрудников. Например, если бы мы осуществляли функции звонков только человеком, то нам нужно было бы утроить численность нашего контакт-центра. Поэтому уже много лет мы используем роботизированного оператора, работа которого в том числе строится на ИИ", - сказал Кузнецов.

По его словам, сейчас технология идет дальше. "Мы строим ИИ агента, который, надеемся, станет настоящим помощником для клиента - будет не просто предлагать весь список доступных вариантов урегулирования долга, а выбирать самый оптимальный, исходя из конкретной ситуации клиента - его финансового состояния, жизненной ситуации", - рассказал Кузнецов.

Как сообщалось ранее, в 2025 году Сбербанк планирует заработать с помощью ИИ 450 млрд рублей, из них 50 млрд придется на использование генеративного искусственного интеллекта.