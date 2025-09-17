Решение позволит заменить иностранное оборудование на российских предприятиях нефтегазового сектора

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Челябинское СКБ "Турбина" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывает новую малогабаритную энергоустановку АПН-30 мощностью 30кВт. Решение позволит импортозаместить оборудование на российских предприятиях нефтегазового сектора, заявили ТАСС холдинге "Высокоточные комплексы".

"Агрегат питания нефтегазовый (АПН) - это многофункциональный энергоагрегат, который предназначен для организации автономного энергоснабжения производственных, коммерческих и даже жилых объектов. Агрегат разработан "Турбиной" в рамках программы импортозамещения как прямой аналог микротурбин, поставка которых в Россию приостановлена", - сказали в холдинге.

Собеседник агентства подчеркнул, что все компоненты и узлы, используемые в этих агрегатах, изготовлены в России. "В качестве топлива для АПН используется природный газ. Кроме того, специалисты "Турбины" разработали специализированное программное обеспечение, благодаря которому можно дистанционно управлять оборудованием с любого устройства и из любой точки мира - для удаленных месторождений это решение наиболее оптимально", - пояснил он.

Как отметили в "Высокоточных комплексах", первая модель семейства АПН мощностью 18 кВт уже отработала более 7 000 часов на одном из северных газовых месторождений и продолжает эксплуатироваться. "Еще в процессе ее испытаний на заводе было принято решение о начале работ по увеличению мощности установки. Работая в плотном контакте с инженерами заказчика, конструкторы СКБ учли особые условия эксплуатации, а также требования к замене имеющегося оборудования. Поэтому новая разработка максимально соответствует всем стандартам и нормам", - отметили там.