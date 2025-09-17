По данным газеты, на отечественные аналоги перевели, в частности, системы для централизованного управления стойками регистрации и бронирования авиабилетов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний внедрили в работу российское программное обеспечение. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

По данным издания, на российские аналоги перевели системы для централизованного управления стойками регистрации и бронирования авиабилетов. Также российское ПО используется в системе поиска багажа, которую применяют не только российские авиакомпании, но и перевозчики из стран СНГ. Также в России разработали систему защищенных каналов связи для обмена сообщениями между авиаперевозчиками, аэропортами и госорганами даже без доступа к сети.

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил изданию, что переход на российское ПО крайне важен для повышения независимости российской авиации от внешних факторов. Начальник управления цифровой трансформации Росавиации Павел Никитчук добавил, что рассматривается внедрение российских средств обеспечения транспортной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин в 2024 году поручил увеличить до 95% долю использования отечественного программного обеспечения в государственных организациях. Кроме того, не менее 80% российских компаний из ключевых отраслей экономики должны к 2030 году перейти на использование базового и прикладного российского ПО в системах, которые обеспечивают основные производственные и управленческие процессы.