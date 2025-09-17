Среди крупных инвесторов, сделавших объявления о капиталовложениях в британскую экономику, выделяется корпорация Google, компания по анализу данных Palantir и банк CitiGroup

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Великобритания и США достигли договоренностей об инвестициях в экономики друг друга в размере около £280 млрд ($380 млрд). Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Отмечается, что в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа, американские компании вложат £150 млрд в британскую экономику. В частности, компания Blackstone взяла на себя обязательство инвестировать £90 млрд в течение 10 лет. Днем ранее стало известно, что Microsoft вложит $30 млрд в течение четырех лет в инфраструктуру, связанную с технологиями искусственного интеллекта, в том числе для создания крупнейшего в Великобритании суперкомпьютера на базе 23 тыс. чипов.

Среди других крупных инвесторов, сделавших объявления о капиталовложениях в экономику королевства, выделяется корпорация Google (£5 млрд), а также траст Prologis (£3,9 млрд), который инвестирует в крупнейший в Европе центр медицинских исследований в Кембридже и профинансирует модернизацию железнодорожного грузового терминала Давентри в центральной части Англии, компания по анализу данных Palantir (£1,5 млрд), заинтересованная в инвестициях в оборонный сектор, и банк CitiGroup (£1,1 млрд).

Кроме того, впервые за более чем 50 лет Великобритания сыграет значимую роль в производстве самолетов для ВВС США: компания Boeing на предприятии в английском Бирмингеме модернизирует два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail.

Американская экономика в свою очередь сможет рассчитывать на значительные инвестиции со стороны британских фирм, таких как фармацевтическая компания GSK ($30 млрд), нефтегазовая компания BP ($25 млрд) и банк Barclays ($1 млрд). Кроме того, государственный сектор Великобритании намерен в течение пяти лет увеличить объем сделок с американскими компаниями с нынешних £10 млрд ($13,6 млрд) до £12 млрд ($16,3 млрд) ежегодно, из которых подавляющая часть средств достанется технологическим и оборонным фирмам.