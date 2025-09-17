Сумма их обязательств составляет больше половины всего просроченного портфеля, добавил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Среди клиентов Сбербанка, допустивших просроченную задолженность, треть имеют два или более просроченных кредита, сообщил ТАСС директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов на форуме "Лидеры цифрового развития", организованном компанией АБК.

"Среди клиентов, допустивших просроченную задолженность, 30% клиентов имеют два или более просроченных кредита. При этом сумма их обязательств составляет больше половины (55%) всего просроченного портфеля. В нашей практике встречались и такие "рекордсмены", у которых были десятки просроченных обязательств у разных кредиторов, но необходимо отметить, что это в большей части потребительские кредиты суммой до 50 тыс. рублей", - сказал он.

Кузнецов при этом отметил, что наблюдается рост доли заемщиков, допустивших хотя бы одну просрочку.

"Важной причиной роста просрочки является то, что по высоким ставкам кредиты готовы брать менее надежные заемщики. Поэтому улучшение ситуации можно ожидать при нормализации ставок, что приведет к росту качества входящего потока. Еще один фактор: несмотря на то, что продолжается быстрый рост доходов (по оценке "СберИндекс", в июле фонд оплаты труда вырос на +16,7% в годовом сравнении), этот рост распределен неравномерно, и у некоторых заемщиков доходы снижаются. По словам наших заемщиков, просрочка по ипотеке у них сейчас действительно чаще всего возникает из-за "финансовых трудностей", - отметил Кузнецов.