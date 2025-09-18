В 2025 году чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов, на втором месте - кредитные карты, рассказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Количество реструктуризаций кредитов физлиц в Сбербанке за восемь месяцев выросло почти в три раза и составило 489 тыс. на сумму 149 млрд рублей, сообщил ТАСС директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов на форуме "Лидеры цифрового развития", организованном компанией АБК.

"Этот год отмечается не только снижением темпов кредитования, но и увеличенным количеством реструктуризаций. Если говорить о нашей статистике, то без учета особой программы кредитных каникул для военнослужащих и членов их семей, в общей сложности, за 8 месяцев 2025 года мы реструктурировали 489 тыс. кредитов на сумму 149 млрд руб., в том числе 24,5 тысяч сделок комплексного урегулирования на 11,3 млрд рублей. Средний чек обязательства составил 297 тысяч рублей. За тот же период 2024 года мы реструктурировали 168 тыс. кредитов на сумму 62,5 млрд руб., в том числе 12,7 тыс. сделок комплексного урегулирования на 6,1 млрд руб. Средний чек обязательства тогда составил 362 тыс. То есть, средняя сумма в урегулировании задолженности за год снизилась на 18%", - отметил Кузнецов.

По его словам, в 2025 году чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов: их доля в общем количестве реструктуризаций составила 90% (79% в 2024 году). На втором месте - кредитные карты с долей 7% (16% в 2024 году). На третьем - ипотека с долей 3% (5% в 2024 году).

"В последнее время можно встретить информацию об увеличении доли отказов в реструктуризации. Причины отказа в кредитных каникулах могут быть связаны с несоблюдением клиентами четких условий, указанных в законе. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Мы наблюдаем отказы со стороны клиентов, то есть, когда клиенты самостоятельно подают заявки на реструктуризацию своих кредитов, банк одобряет эти заявки, а в итоге клиенты не оформляют документы на финальном этапе", - сказал Кузнецов.