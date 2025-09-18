Продажи iPhone 17 в restore: начнутся 23 сентября

Стоимость новых устройств в сети варьируется от 119 990 рублей за iPhone 17 256 ГБ до 299 990 рублей за iPhone 17 Pro Max 2 ТБ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сеть магазинов техники и электроники restore: начнет 23 сентября продажи Apple iPhone 17, сообщили ТАСС в пресс-службе Inventive Retail Group.

"[Продажи начнутся] 23 сентября", - рассказали в компании.

18 сентября новые iPhone появились в фирменном магазине restore: на улице Неглинной в Москве, но пока их нельзя приобрести. "Начиная с двух часов ночи 18 сентября можно посмотреть и протестировать новый iPhone Pro Max и другие модели линейки. В других флагманах сети все модели появятся уже в субботу 20 сентября", - отметили в пресс-службе ретейлера.

9 сентября Apple представила новые устройства - iPhone 17, iPhone 17 Pro, Phone 17 Pro Max, iPhone 17 Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro. 10 сентября сеть restore: открыла предзаказы на новую серию iPhone 17 и других новинок Apple.

В компании подчеркнули, что по итогам предзаказа зафиксирован значительный интерес к новой модели iPhone - количество предзаказов выросло на 66% в штуках и на 54% в деньгах по сравнению с 2024 годом. Большую часть предзаказа - 62% - сформировали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Далее по активности следуют Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар. Наибольшее количество предзаказов (56%) приходится на мужскую аудиторию в возрасте 30-35 лет.

Стоимость новых устройств в сети restore: варьируется от 119 990 рублей за iPhone 17 256 ГБ до 299 990 рублей за iPhone 17 Pro Max 2 ТБ.