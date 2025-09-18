Миронов: снижение цен на яйца доказывает эффективность госрегулирования цен

Ключевыми решениями стали временное ограничение экспорта, заключение с производителями соглашений о сдерживании наценок и включение яиц в перечень социально значимых продуктов, отметил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Снижение стоимости яиц за последний год показывает необходимость госрегулирования цен на продукты питания. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Снижение стоимости яиц в РФ за последние 12 месяцев доказывает эффективность и необходимость госрегулирования цен на продукты питания и товары первой необходимости", - сказал Миронов ТАСС.

Депутат отметил, что снижение цен на яйца на 21,1%, до 82,49 рубля, по сравнению с сентябрем 2024 года стало возможно именно благодаря вмешательству государства. По его словам, ключевыми решениями стали временное ограничение экспорта, заключение с производителями соглашений о сдерживании торговых наценок и включение яиц в перечень социально значимых продуктов.

Миронов напомнил о ключевых предложениях партии в сфере контроля за ценами: ограничить торговую наценку до 15% от цены производителя, снизить до 5% НДС на социально значимые товары, а на базовые продукты питания обнулить налог. "Но самое главное - надо обязать правительство ограничивать предельную розничную стоимость социально значимых продуктов в случае их значительного подорожания. На это направлен приоритетный законопроект СРЗП, который мы вынесем на обсуждение в осеннюю сессию Госдумы", - добавил депутат.