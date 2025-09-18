Портал объединяет более 20 инструментов, "помогающих защищать трудовые права, выявлять нарушения и получать точную информацию о требованиях законодательства", рассказал глава службы Михаил Иванков

СИРИУС /федеральная территория/, 18 сентября. /ТАСС/. Работодатели провели 1,3 млн самопроверок с помощью сервиса Роструда "Электронный инспектор", благодаря этому они сэкономили 26,8 млрд рублей, которые они могли бы потратить на выплату штрафов за нарушения. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков на полях X Всероссийской недели охраны труда.

"Больше десяти лет назад мы запустили первую версию портала "Онлайнинспекция.рф", система постоянно развивается. Сейчас без участия "живого инспектора" на портале можно решить проблему. Портал объединяет более 20 электронных сервисов, помогающих защищать трудовые права, выявлять нарушения и получать точную информацию о требованиях законодательства", - сказал он.

Среди них сервисы "Сообщить о проблеме" для подачи обращения в инспекцию труда онлайн, "Дежурный инспектор" - бесплатная юридическая консультация, и "Электронный инспектор" - самопроверка компании на соответствие трудовому законодательству.

"На сегодняшний момент в "Электронном инспекторе" работодатели провели 1,3 млн самопроверок. Благодаря этому предприятия сэкономили 26,8 млрд рублей, которые они могли бы потратить на выплату штрафов за нарушения. Их удалось избежать с помощью сервиса", - уточнил он.

Роструд постоянно получает предложения и комментарии работодателей по доработке цифровых сервисов. В результате такой коммуникации был обновлен сервис "Электронный инспектор", принципиально новую версию Роструд представил на ВНОТ.

"В сервисе появился отдельный модуль обучения. Теперь, когда работодателю не хватает знаний, он не просто их получает онлайн, но и проходит небольшое тестирование по итогу изучения интересующей темы. Модуль самопроверок стал более интеллектуальным. Сначала проводится профилирование работодателя, и система, исходя из ситуации и профиля компании, при помощи искусственного интеллекта подбирает именно те проверочные листы, которые бы использовал инспектор, придя на предприятие, например, на металлургический завод или продуктовый склад", - добавил глава Роструда.

Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) проходит с 15 по 18 сентября в Сочи на федеральной территории Сириус. Организатором ВНОТ выступает Минтруд, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.