Сами кладовые дорожают вместе с квадратными метрами элитного жилья, отмечает генеральный директор и управляющий партнер "Intermark Городская недвижимость"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Самая дорогая кладовая комната на первичном рынке жилья в Москве продается за 17 млн рублей, сообщил ТАСС генеральный директор и управляющий партнер "Intermark Городская недвижимость" Дмитрий Халин.

"Самое дорогое предложение на первичном рынке сегодня составляет порядка 17 млн рублей за 10-метровую кладовую. Сами кладовые дорожают вместе с квадратными метрами элитного жилья. Во многих проектах цены сегодня уже начинаются от 1 млн рублей за кв. м и достигают в проектах класса делюкс 1,8-2 млн рублей за кв. м", - рассказал собеседник агентства. Для сравнения: за 17 млн рублей можно купить трехкомнатную квартиру недалеко от станции "Текстильщики" в Москве.

Он отметил, что в большинстве проектов девелоперы создают дефицит этого продукта и не стремятся к тому, чтобы у каждой квартиры была своя кладовая комната. Поэтому в условиях жесткого дефицита получается продавать их по столь высокой цене.

Цены на кладовки выросли в 2-3 раза за последние 10 лет, отметил Халин. "Когда келлеры (помещение для хранения вещей вне квартиры, на территории многоквартирного дома или жилого комплекса - прим. ТАСС) только начали появляться, цена квадратного метра, как правило, доходила до 500-600 тыс. рублей за кв. м. На данный момент средняя по сегменту высокобюджетных новостроек цена составляет 1,3-1,5 млн рублей за кв. м", - добавил эксперт. По его словам, чаще всего застройщики используют келлеры в качестве комплимента при продаже дорогой квартиры или пентхауса и вместо скидки при продаже большой квартиры.