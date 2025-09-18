"Авито": спрос на диагностику и ремонт автомашин в августе вырос на 14%

В среднем ежегодные затраты на техобслуживание составляют 31 тыс. рублей, говорится в исследовании

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Спрос на диагностику и ремонт автомобилей в России по итогам августа 2025 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом спрос на услуги шиномонтажа поднялся на 24% в годовом сравнении, говорится в исследовании "Авито" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"По данным "Авито", в августе 2025 года спрос на диагностику и ремонт автомобилей в России вырос на 14% по сравнению с августом прошлого года. К услугам шиномонтажа россияне стали обращаться чаще на 24% год к году, а интерес россиян к кузовному ремонту и покраске автомобилей также вырос на 24% по сравнению с августом прошлого года", - сказано в исследовании.

В нем также отмечается, что в среднем ежегодные затраты россиян на техобслуживание составляют 31 тыс. рублей, а медианное значение расходов по итогам весны 2025 года составило 17 тыс. рублей.

Подавляющее большинство автовладельцев проходят плановое техобслуживание в специализированных сервисах. Наибольшей популярностью пользуются независимые автоцентры (38% опрошенных), тогда как официальным дилерам отдает предпочтение лишь каждый пятый (19%) респондент, а каждый седьмой (14%) совмещает самостоятельный ремонт с услугами мастеров.

Больше половины россиян (53%) тратят на техобслуживание своего автомобиля не более 25 тыс. рублей, причем почти четверть (23%) укладываются в сумму меньше 10 тыс. Бюджет от 25 тыс. до 40 тыс. рублей характерен для 18% автовладельцев, а 17% тратят от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Суммы свыше 60 тыс. рублей отмечают 11% респондентов.

Самая распространенная статья расходов - замена масла и масляного фильтра (64%). Далее следуют замена воздушного фильтра (43%) и фильтра салона (31%), а также тормозных колодок (26%) и жидкостей - тормозной и охлаждающей (по 24%).