За восемь месяцев он достиг 11,3 млрд рублей

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Объем сделок в рамках собственной программы Сбера по комплексному урегулированию долгов за восемь месяцев 2025 года вырос почти в два раза и достиг 11,3 млрд рублей, по итогам года число сделок вырастет до 40 тысяч, сообщил ТАСС директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов на форуме "Лидеры цифрового развития", организованного компанией АБК.

"Если говорить о наших результатах, то за 8 месяцев 2025 года мы провели 24,5 тыс. сделок по комплексному урегулированию на 11,3 млрд рублей. Планируем до конца года - около 40 тыс. сделок. За тот же период 2024 года мы провели 12,7 тыс. сделок комплексного урегулирования на 6,1 млрд рублей", - отметил Кузнецов.

По его словам, в целом за январь - август 2025 года общий объем просроченной ссудной задолженности, которая была урегулирована, составила 6,65 трлн рублей, при этом, как и ранее, основной объем (94%) составляют кредиты, возвращенные в график в первый месяц с момента просроченного платежа.

Сбербанк в 2022 году запустил программу комплексного урегулирования, которая помогает заемщикам в сложной финансовой ситуации реструктурировать кредиты. Заемщик может получить снижение ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение срока по кредитам. На сегодняшний день к программе подключились 9 банков, 11 МФО и 6 коллекторских агентств.