Такое решение говорит о том, что Пекин намерен сосредоточить усилия на инициированном ранее расследовании против американской технологической компании Nvidia в качестве рычага влияния в ходе торговых переговоров с Вашингтоном

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Государственное управление по регулированию рынка КНР прекратило антимонопольное расследование против американской корпорации Google на фоне положительной динамики в торговых переговорах с Вашингтоном. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, решение говорит о том, что Пекин намерен сосредоточить усилия на инициированном ранее расследовании против американской технологической компании Nvidia в качестве рычага влияния в ходе торговых переговоров с США. "Китай пытается сузить круг ответных мер, чтобы сделать их более эффективными", - заявил один из собеседников газеты. При этом, как отмечает другой собеседник, прекращение расследования в отношении Google служит сигналом со стороны Пекина о том, что КНР может проявлять гибкость в ходе переговоров.

Китайские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении компании Google в феврале 2025 года. По данным газеты, причиной они называли доминирование на рынке КНР разработанной Google операционной системы Android и ее влияние на китайских производителей смартфонов, таких как Oppo и Xiaomi.

Собеседники газеты отметили, что китайские власти еще официально не уведомили Google о прекращении расследования. Сама компания отказалась от комментариев.

Деятельность Google в Китае ограничена из-за правил кибербезопасности в стране. В КНР заблокированы такие сервисы, как Gmail, Google Maps, Google Play и YouTube. Ограничения были введены из-за отказа компании выполнять требования Китая по контролю за политически чувствительным контентом. При этом операционная система Android в Китае используется. Также Google взаимодействует с рядом технологических китайских предприятий и осуществляет совместные исследования с партнерами из КНР.