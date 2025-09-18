По данным издания, грузовое судно зайдет в четыре порта в Китае, затем пройдет через Арктику, посетит Великобританию, Роттердам, Гамбург и Гданьск

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Китайский порт Нинбо готовит к отправке грузовое судно, которое испытает новый маршрут перевозок через Северный морской путь. Об этом пишет издание Politico.

Отправка судна запланирована на 20 сентября. И хотя китайские компании ранее уже осуществляли пробные перевозки через Северный морской путь, предстоящий маршрут будет более сложным. "Они уже осуществляли перевозки из точки в точку, например, из китайского порта в Гамбург или Санкт-Петербург. Этот вояж отличается. Корабль зайдет в четыре порта в Китае, затем пройдет через Арктику, затем посетит Великобританию, Роттердам, Гамбург и Гданьск. Это действительно больше похоже на обычный морской маршрут перевозок", - сказал изданию основатель американского Арктического института Мальте Хамперт.

Он отметил, что еще 5-10 лет назад все считали, что перевозки через Северный морской путь вряд ли будут возможны раньше 2040-2050 годов. "Сейчас 2025 год, а китайцы уже делают это. Выгодно ли им это? Это на самом деле не важно, речь идет о накоплении знаний, понимании, как делать это. Вот, чем занимаются китайцы - они накапливают опыт и обучают экипаж", - сказал эксперт.

Хамперт пояснил, что освоение Северного морского пути стало возможным благодаря изменению климата, поскольку в арктическом регионе эти изменения происходят быстрее, чем в других частях планеты. Тем не менее он считает, что мировая торговля большей частью по-прежнему будет проходить через традиционный маршрут с использованием Суэцкого канала.

"Если прокрутить на 30-40 лет вперед, а к тому времени ледяной покров снизится еще на 30-50%, то у вас будет полгода без льда [в акватории Северного морского пути], тогда Арктика станет очень привлекательной опцией. <…> Арктика не заменит Суэцкий канал в ближайшее время. Речь не об этом. И Суэцкий канал, и Панамский канал никуда не денутся. Но Арктика будет дополнительным маршрутом", - заключил эксперт.