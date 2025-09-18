На международные перелеты в октябре пришлось 44% бронирований

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Стоимость перелетов по России в октябре 2025 года снизилась на 12% по сравнению сентябрем, наиболее значительно подешевели авиабилеты в Сочи, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (текст есть у ТАСС).

"Средний чек по России снизился на 12% по сравнению с сентябрем, а на международные перелеты - на 7%. На внутренние направления пришлось 56% всех бронирований - на 4 п. п. больше, чем в сентябре. Сильнее всего подешевели билеты в Сочи (-25%), Екатеринбург (-18%), Санкт-Петербург (-16%), Москву (-15%) и Волгоград (-14%)", - рассказали эксперты.

На международные перелеты в октябре пришлось 44% бронирований. Больше всего средний чек снизился в Казахстан (-12%), Турцию (-10%), Армению (-10%), Грузию (-8%) и Узбекистан (-8%).

По данным сервиса, самые дешевые авиабилеты с вылетом из Москвы в октябре доступны в Санкт-Петербург (от 2,8 тыс. руб. на одного пассажира в одну сторону), Сочи (от 3,5 тыс. руб.), Волгоград и Екатеринбург (от 4,5 тыс. руб.), из Санкт-Петербурга - в Москву (от 2,8 тыс. руб.), Волгоград (от 5,5 тыс. руб.), Сочи (от 5,6 тыс. руб.) и Екатеринбург (от 5,7 тыс. руб.),

Самые дешевые авиабилеты за рубеж из Москвы доступны в Ереван (от 7,5 тыс. руб.), Стамбул (от 8,9 тыс. руб.), Батуми (от 9,4 тыс. руб.), Ташкент (от 10,5 тыс. руб.) и Астану (от 10,7 тыс. руб.), из Санкт-Петербурга - в Ереван (от 11 тыс. руб.), Астану (от 11,4 тыс. руб.), Стамбул (от 14 тыс. руб.), Ургенч (от 17 тыс. руб.) и Тбилиси (от 17,5 тыс. руб.