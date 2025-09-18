Набиуллина: низкая инфляция обеспечит более предсказуемый валютный курс

Следует ориентироваться на рыночный курс, отметила глава ЦБ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Низкая инфляция обеспечит более предсказуемый валютный курс заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума (МФФ). По ее словам, следует ориентироваться на рыночный курс, а не на то, что ЦБ подкрутит его в ту или иную сторону

"Когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок - это рынок. И на нем действуют те же рыночные законы, - сказала она. - Людей даже не столько беспокоит всегда ослабление или укрепление, сколько предсказуемость, чтобы было поменьше колебаний. Вот низкая инфляция - это более стабильный курс, более предсказуемый, тот, который может и бюджет рассматривать, и компании".

Она добавила, что следует ориентироваться на рыночный курс, "но точно не ориентироваться на то, что Центральный банк подкрутит этот курс в ту или иную сторону".