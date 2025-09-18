Глава ЦБ отметила, что этого все равно мало

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 компаний хотят выйти на рынок капитала в России. Об этом в рамках Московского финансового форума заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас видим, что около 50 компаний хотят выйти на рынок. Но этого все равно мало. Что нужно сделать, на мой взгляд, абсолютно необходимо для того, чтобы выполнить задачу президента и развивать фондовый рынок? Но первое, помимо ставки, финансовых показателей, чтобы люди покупали ценные бумаги, должны быть защищены их права, гарантированы их права", - отметила Набиуллина.