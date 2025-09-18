В Венгрии заявили, что Будапешт продолжает выступать против отказа от топлива РФ

По словам венгерского госсекретаря по вопросам окружающей среды и циклической экономики Анико Раис, республике необходимо искать эффективные решения для сохранения энергетической безопасности страны

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Будапешт не изменил свою позицию по вопросу отказа от российского топлива и предлагает придерживаться "прагматичных и реалистичных" позиций в этом вопросе. Об этом заявила государственный секретарь Венгрии по вопросам окружающей среды и циклической экономики Анико Раис.

"Если говорить о нашей позиции, то мы являемся одной из немногих стран в регионе, не имеющей выхода к морю. Поэтому наша позиция всегда основывалась на энергетической безопасности Венгрии. <...> Это наша позиция: прагматизм и реалистичность", - сказала она журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам окружающей среды.

Раис добавила, что перед Венгрией стоят "важные задачи", но сейчас не время "мечтать", а нужно "искать эффективные решения" для сохранения энергетической безопасности страны.

Ранее Евросоюз призывал США ужесточить санкции, но президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил самому ЕС прекратить закупки российской нефти, ввести пошлины против стран, торгующих с РФ, и использовать замороженные российские активы.

13 сентября Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".