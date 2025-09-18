Как считает директор коммерческого департамента импортной логистики компании "Транзит" Александр Ткаченко, это вопрос не протекционизма, а "транспортного суверенитета"

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Российскому государству стоит запретить хотя бы на некоторое время возвращение добровольно ушедших из России иностранных транспортных компаний в качестве меры укрепления транспортного суверенитета. Такое мнение высказал на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" директор коммерческого департамента импортной логистики компании "Транзит" Александр Ткаченко.

"Были извлечены определенные уроки. Поэтому мы, например, выступаем с инициативой на уровне государственных органов о необходимости поддержки российских перевозчиков и предлагаем меры по защите российской логистики. Здесь действительно речь идет о льготном кредитовании судовладельцев, и мы говорим про запрет на возврат добровольно ушедших иностранных перевозчиков на какой-то период, чтобы наша отрасль смогла конкурентно обрасти флотом и так далее", - заявил Ткаченко.

Он подчеркнул, что это вопрос не протекционизма, а "транспортного суверенитета" страны.

Согласно его прогнозу на 2026 год, рынок транспортных перевозок в России должен расти, по крайней мере на это рассчитывают транспортные компании. Рост должен происходить за счет снижения ключевой ставки, возможного послабления денежно-кредитной политики и, как следствие, оживления экономики.

Пресс-конференция была посвящено проведению III Дальневосточного логистического форума, который состоится 16 октября. На нем будут обсуждаться актуальные темы отрасли - развитие транспортно-логистических коридоров, государственная поддержка отрасли, инвестиционные возможности и современные решения для логистического бизнеса. Мероприятие призвано объединить усилия бизнеса и государства для развития логистического потенциала макрорегиона. Ожидается участие свыше 200 делегатов, в том числе из-за рубежа.