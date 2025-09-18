Bloomberg: Samsung и Hyundai планируют создать рабочие места для молодежи

По информации агентства, Samsung Group наймет 60 тыс. сотрудников в течение пяти лет

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Южнокорейские компании Samsung Group, SK Group и Hyundai Motor Group намерены нанять десятки тысяч сотрудников в ближайшие годы для решения проблемы с низкой занятостью корейской молодежи. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Samsung Group наймет 60 тыс. сотрудников в течение пяти лет. SK Group примет на работу 8 тыс. человек, включая 4 тыс. уже нанятых в первой половине 2025 года. У Hyundai Motor Group в планах устроить 7,2 тыс. специалистов в этом году и 10 тыс. в следующем.

Отмечается, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на текущей неделе заявил, что уровень занятости среди молодежи снижается уже больше года. Корейский лидер призвал бизнес уделить особое внимание трудоустройству молодых людей.