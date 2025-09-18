Хуснуллин: в России в 2025 году ввод нежилых помещений увеличился на 17%

Вице-премьер РФ добавил, что до 2030 года в стране планируется построить 663 млн кв. м жилья

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ввод нежилых помещений в России увеличился на 17% за восемь месяцев 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе симпозиума "Будущее строительной отрасли".

"Несмотря на сложную ситуацию с финансированием, денежно-кредитной политикой, по итогам восьми месяцев нежилья введено на 17% больше по сравнению с прошлым годом", - сказал он на пленарной сессии "Технологическое лидерство в строительной отрасли".

Он добавил, что до 2030 года в России планируется построить 663 млн кв. м жилья. "Задача вместе с жильем построить 125 млн кв. м сопутствующей инфраструктуры. Это и социалка, и рабочие места, и места отдыха", - пояснил Хуснуллин.