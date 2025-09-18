Министр строительства и ЖКХ РФ отметил, что реализация программы ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. В красной зоне в рамках реализации программы капитального ремонта находятся 13 регионов РФ. Об этом сообщил в ходе Всероссийского форума развития жилищно-коммунального хозяйства министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"В красной зоне по реализации программы капитального ремонта остается 13 регионов РФ. Я поручил блоку ЖКХ совместно с Фондом развития территорий (ФРТ) разработать механизм детального разбора ситуации, чтобы в каждом из этих регионов можно было выявить первоочередные задачи и определить конкретные меры поддержки", - сказал он.

Файзуллин отметил, что реализация программы ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По его словам, программы этого нацпроекта еженедельно обсуждаются с регионами на рабочих совещаниях, что обеспечивает контроль и оперативное принятие решений по ним.