Планируется увеличить до двух поездов в импорте и до четырех в экспорте в месяц

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco планирует нарастить прямые железнодорожные перевозки во Вьетнам, сообщили в компании по итогам посещения Ханоя и Хошимина гендиректором Fesco Петром Ивановым в составе делегации помощника президента РФ Николая Патрушева, а также по итогам встречи с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом и министром строительства Чан Хонг Минем.

"В планах: увеличить прямые ж/д перевозки в месяц до 2-х поездов в импорте и до 4-х в экспорте; развивать портовую и терминальную инфраструктуру Вьетнама; строительство склада для консолидации в Хошимине" - говорится в сообщении.

Как уточнили в группе, на данный момент у Fesco во Вьетнаме четыре морские линии, а также совершается 13 судозаходов в месяц.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях.

В ноябре 2023 года контрольный пакет акций в соответствии с указом президента РФ был передан госкорпорации "Росатом".