Министерство стремится сделать правила более гибкими и предсказуемыми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Расширение особых экономических зон (ОЭЗ) станет возможным до достижения показателей эффективности, если в зону заходит крупный инвестор. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам выступления замминистра Святослава Сорокина на Международном форуме ОЭЗ в Нижнем Новгороде.

"Главное нововведение касается механизма расширения территорий ОЭЗ. Ранее для этого требовалось достижение зоной определенных показателей эффективности. Теперь планируется разрешить расширение еще до официальной оценки, если в зону заходит крупный инвестор. Минимальный порог установлен на уровне 20 млрд рублей для промышленных и портовых зон и 5 млрд рублей для туристских и технико-внедренческих", - отмечается в сообщении.

Сорокин отметил, что министерство стремится сделать правила более гибкими и предсказуемыми. "Для крупных инвесторов важно, чтобы площадка была доступна сразу, а для управляющих компаний - чтобы инфраструктура могла подводиться без лишней бюрократии. Новые нормы учитывают оба этих запроса", - отметил он.

Кроме того, нововведения закрепляют возможность быстрого технического расширения зоны, когда в нее необходимо включить объекты инфраструктуры, а также устанавливают новые требования к резидентам. "Сейчас для многих проектов проблемой становится обязанность вложить две трети заявленных инвестиций в течение первых трех лет. Новый порядок заменяет ее минимальными порогами: 150 млн рублей для промышленных проектов, 5 млн рублей для туристических и портовых и всего 1 млн рублей для технико-внедренческих. Это позволит учитывать специфику разных инвестиционных циклов и снизит риск заморозки перспективных инициатив", - говорится в сообщении.

Проект постановления проходит межведомственное согласование. Ожидается, что новые правила начнут действовать в первом квартале 2026 года.