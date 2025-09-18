Импорт же из крупнейшей экономики мира в Швейцарию оставался почти без изменений

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Введение американской администрацией пошлины в размере 39% в отношении Швейцарии нанесло серьезный удар по экспорту альпийской республики в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на швейцарскую таможню.

По ее данным, объем поставляемой за океан продукции страны в августе снизился на 22% по сравнению с июлем. В частности, экспорт часов упал на 8,8%, а фармацевтических препаратов уменьшился на 1,3%.

Импорт же из крупнейшей экономики мира в Швейцарию оставался почти без изменений. Это позволило США сократить дефицит торгового баланса со Швейцарией до 2,06 млрд швейцарских франков ($2,6 млрд долларов) с 2,93 млрд швейцарских франков ($3,71 млрд) в предыдущем месяце.

Как сообщалось ранее, власти в Берне оказались "в шоке" от самого высокого среди развитых стран тарифа. Наиболее вероятной причиной подобной пошлины эксперты назвали резкий рост профицита баланса торговли Швейцарии с США в 2024 году. В прошлом году он увеличился на 56% по сравнению с 2023 годом.

В целом в 2024 году страна экспортировала в США товаров на сумму $60,9 млрд, в основном фармацевтические препараты, медицинские приборы, кофе, часы и золото. На золото - крупнейшую статью экспорта - пришлось $11,5 млрд.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 8 августа. Наиболее высокие пошлины наряду со Швейцарией назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%).