Меры затронут некоторые внедорожники модели Palisade, выпущенные в период с 2020 по 2025 год

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai Motor отзовет 568 580 автомобилей с американского рынка из-за неисправной работы ремней безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США.

По его информации, отзыв затронет некоторые внедорожники модели Palisade, выпущенные в период с 2020 по 2025 год. Регулятор отмечает, что причиной стала неисправность в работе замков ремней безопасности. При их сборке могли быть использованы детали, размер которых не соответствует заводским спецификациям. Это может негативно сказаться на обеспечении безопасности пассажиров в случае аварии.

Как пишет Reuters, пока неисправность не будет устранена, владельцам указанных авто рекомендовано дополнительно проверять, надежно ли пристегнуты ремни безопасности.