МИД РФ: новых полноправных членов ЕАЭС в ближайшее время не ожидается

Директор первого департамента стран СНГ министерства Микаэл Агасандян отметил, что "заявки на получение статуса наблюдателя есть, на членство - нет"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Присоединение новых стран к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в качестве полноправных членов пока не ожидается. Об этом заявил ТАСС директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

"Если говорить именно о членстве, то пока заявок нет. В любом случае и для получения статуса наблюдателя, и для членства в ЕАЭС требуется согласие всех нынешних государств-членов, которые прежде всего просчитывают экономические выгоды, будет ли от этого польза для интеграционного объединения. У нас не стоит задачи расширения ради расширения", - сказал дипломат.

Как отметил Агасандян, "заявки на получение статуса наблюдателя есть, на членство - нет". "Статус наблюдателя означает, что страна знакомится с работой, присматривается: какие есть выгоды, какие минусы и так далее. Есть также формат меморандумов о сотрудничестве между самой Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) как исполнительным органом и государством. Там могут регулироваться отдельные технические и отраслевые вопросы", - пояснил он.

По словам дипломата, сейчас в ЕАЭС фактически три наблюдателя - Узбекистан, Куба и Иран. "Молдову оставим за скобками. Есть и другие заявки, но пока все они находятся в проработке. О некоторых из них вы, вероятно, и так слышали по сообщениям в СМИ", - добавил он.

Агасандян указал, что наблюдатели могут участвовать в заседаниях органов ЕАЭС, в частности Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета, могут выступать, излагать свою позицию, но не имеют голоса при принятии решений. "Наблюдательство не накладывает на них обязательств соблюдать нормы и регламенты, действующие в ЕАЭС, и не дает прав, которые имеет полноправный член. Так что пока "пятерка" остается "пятеркой", - заключил дипломат.

Ранее замминистра торговли Пакистана Насир Хамид сообщил ТАСС, что Пакистан намерен присоединиться к Евразийскому экономическому союзу и уже ведет подготовительную работу по этому вопросу.