Песков не стал комментировать, обсуждается ли повышение НДС

Пресс-секретарь президента РФ переадресовал этот вопрос в правительство

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать, действительно ли власти обсуждают повышение уровня налога на добавленную стоимость (НДС).

"Это вопрос, который я переадресую в правительство. Все-таки работа ведется там. Все наработки в правительстве. Поэтому просьба обращаться по бюджетным делам сейчас именно в кабинет министров", - сказал представитель Кремля на брифинге в ответ на вопрос, действительно ли обсуждается возможное повышение НДС в следующие годы, как об этом пишут некоторые СМИ.