Как уточнил председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области, речь идет о списании расходов на СВО для некоторых регионов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Списание части задолженностей по бюджетным кредитам в регионах РФ на поддержку участников специальной военной операции необходимо автоматизировать. Такое мнение высказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"У нас есть возможность для регионов с РБО (расчетная бюджетная обеспеченность - прим. ТАСС) до 0,65 списывать расходы на СВО. Конечно, надо это перевести в автоматический режим. <...> Но вот этот механизм, его можно и нужно дорабатывать", - сказал он в ходе Московского финансового форума.

Кроме того, он подчеркнул, что также необходимо автоматизировать списания расходов на реализацию мероприятий национальных проектов.